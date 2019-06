Top 5 rijkste rappers bekendgemaakt

Ⓒ BSR Agency

Het was al bekend dat Jay-Z de eerste hip-hop-miljardair ooit was. Nu heeft zakenblad Forbes de rest van de top vijf van rijkste rappers bekendgemaakt. Op nummer twee staat Dr. Dre, wiens fortuin wordt geschat op zo’n 800 miljoen dollar. Dre had zichzelf overigens al eerder tot allereerste miljardair in de hip-hop-wereld uitgeroepen, maar volgens Forbes klopte dat niet.