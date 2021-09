Gaat derde huwelijk Britney Spears wel slagen?

Sterren

YouTube-ster Laura Ponticorvo vernoemt dochter naar trouwlocatie

De pasgeboren dochter van YouTube-ster Laura Ponticorvo is vernoemd naar de plek waar zij en haar man Ryan ooit in het huwelijksbootje zijn gestapt. Het is zaterdag precies drie jaar geleden dat het stel trouwde bij Villa Giulia in Italië. Deze week beviel Ponticorvo van dochter Giulia.