Donny Roelvink ontslagen uit ziekenhuis

„Ik mag vandaag naar huis toe! Toen ik hier afgelopen maandag binnenkwam was het zeker wel de bedoeling dat ik hier langer dan een week zou moeten blijven, maar godzijdank verloopt mijn herstel onwijs goed”, laat Donny middels een video op Instagram weten.

„Ik wil het UMC ziekenhuis in Utrecht met heel mijn hart bedanken. Ik snap dat dit hun werk is, maar deze mensen hebben zo onwijs goed voor mij gezorgd dat ik ze voor eeuwig dankbaar ben.” Ook zijn volgers bedankt hij voor alle steun. „Dat geeft me heel veel kracht.”

Dat hij weer naar huis mag, betekent echter niet dat hij weer de oude is. „Ik moet de komende zes weken rustig aan doen, maar het laatste wat ik ga doen is bij de pakken neerzitten. Ik ga werken aan mijn comeback en ik ga jullie daar ook allemaal in meenemen.”

Donny Roelvink is maandagavond door een Hummer overreden tijdens het opnemen van een fitnessfilmpje voor zijn Instagramaccount. Tijdens het draaien drukte de vriend die de Hummer reed echter per ongeluk op het gaspedaal in plaats van op de rem, waardoor Donny werd geraakt door de wagen.