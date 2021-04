Klaasje neemt laatste videoclip op met K3

"Het was een mooie dag", aldus Klaasje, die eerder dit jaar aankondigde te vertrekken bij het meidentrio. "Net als altijd hebben we veel plezier met elkaar gemaakt en veel herinneringen opgehaald. Ik kijk ernaar uit om in het najaar met Hanne en Marthe een afscheidstournee langs een aantal podia in Nederland te doen en daar weer de energie van de fans te voelen."

Wie de opvolger van Klaasje wordt, is nog niet bekend. Meer dan 22.000 mensen hebben zich aangemeld om haar plek in te nemen. In het tv-programma K2 zoekt K3, vanaf dit najaar te zien bij SBS6, wordt de zoektocht naar het nieuwe lid gevolgd. De nieuwkomer hoeft geen vrouw te zijn.

K3 werd in 1998 opgericht door de Vlaamse Karen, Kristel en Kathleen. In 2009 besloot Kathleen uit de groep te stappen. Zij werd vervangen door de Nederlandse Josje Huisman. In de nieuwe samenstelling ging K3 door tot maart 2015 waarna de groep later dat jaar een doorstart maakte met de Nederlandse Klaasje en Vlaamse Hanne en Marthe.