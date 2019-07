Giel Beelen bevestigt: ’Ik ben weer single’

Hoewel hij er nooit een geheim van heeft gemaakt, heeft Giel Beelen maandag officieel op Instagram laten weten dat er einde is gekomen aan zijn relatie met de twaalf jaar jongere Nicolien. „Ik heb lang gewacht met delen. De pijn van twee mensen die van elkaar houden, maar toch besluiten uit elkaar te gaan is beter te verwerken zonder dat veel mensen zich ermee bemoeien”, begint hij zijn bericht.

Hoewel Giel en Nicolien al maanden uit elkaar zijn, besluit hij het nieuws nu dus toch de wereld in te slingeren. „Al sinds lange tijd wonen Nicolien en ik niet meer bij elkaar. Inmiddels hebben we er een weg in gevonden. Vrienden voor het leven blijven we sowieso. We koesteren de mooie tijd die we samen gehad hebben.”

Hij schrijft haar nog dagelijks te missen, maar hij weet dat het zo beter is. „Zoals Douwe Bob zo mooi verwoord; ’But I'll do what's right, and let you go. 'Cause I can see it only hurts your soul. But I love you, I do.’”

Giel en Nicolien waren sinds 2014 bij elkaar.