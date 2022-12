Nederlandse film Hotel Sinestra hit in Zwitserse bioscopen

Hotel Sinestra gaat over de 11-jarige Ava (Bobbie Mulder) die in een boze bui wenst dat haar ouders (Elise Schaap en Jeroen Spitzenberger) er niet zouden zijn. Haar verbazing is groot als haar wens de volgende dag uitgekomen blijkt te zijn. Zij en haar vrienden kunnen nu ervaren hoe het leven is zonder volwassenen. Maar deze situatie blijkt ook nadelen te hebben.

De film draait in Zwitserland in vijftig zalen. De Nederlandse film is in de Zwitserse bioscopen nagesynchroniseerd. Hotel Sinestra is deels opgenomen in Zwitserland en er speelt één bekende Zwitserse acteur in de film mee, Daniel Rohr.