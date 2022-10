Danny de Munk vraagt om openbaar verhoor vermeend slachtoffer

In juni werd bekend dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem samen hebben gewerkt bij de musical Ciske de Rat. De vrouw zei dat eerder gedane meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van De Munk in de periode dat hij in de musical speelde voor haar de aanleiding waren nu naar de politie te stappen.

Danny de Munk ontkent de beschuldigingen ten stelligste. De acteur gaf wel toe dat er sprake is geweest van ’een vrijpartij in een herentoilet voorafgaand aan een voorstelling’. „Dat betekent dat er gezoend is”, aldus De Munk in gesprek met RTL Boulevard destijds. Ook erkende hij dat hij met de bewuste vrouw heeft afgesproken in zijn vakantiehuis, waar de twee elkaar in een gesprek hebben ’opgehitst’.

Volgens de acteur werd dat gesprek verbroken door een hard elektronisch geluid. „Ik kijk naar de tafel en daar liggen de telefoons”, verklaarde hij. De Munk beweert dat de vrouw een opname maakte met haar telefoon. „Ik heb haar de huid vol gescholden. Vervolgens mijn huisje uitgestuurd en dringend verzocht alles te verwijderen.”

Danny de Munk spreekt van valse aangifte en deed daarom een tegenaangifte.

De zanger kwam in april van dit jaar al in het nieuws vanwege een gedetailleerde melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag, een beschuldiging die destijds breed werd uitgemeten in de zogenoemde juice-channels.