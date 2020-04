Situatie Jan Smeets geen invloed op planning Pinkpop

Donderdag werd bekend dat Smeets onlangs positief werd getest op het coronavirus. De Limburger lag ook in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed. De organisatie van het festival is ondertussen in goede handen. „Hij heeft een team waar hij op kan vertrouwen. Natuurlijk is iedereen wel begaan met de gezondheid van Jan en hopen we allemaal op een snel herstel.”

De coronacrisis is op dit moment nog geen aanleiding om de 51e editie van Pinkpop, die plaatsvindt van 19 tot en met 21 juni, uit te stellen of af te blazen. De organisatie liet eerder al weten ervan uit te gaan dat het festival doorgaat. „Aangezien de situatie dagelijks verandert, zullen wij zeker tot half mei geen andere beslissing nemen, tenzij we al eerder worden ingehaald door een nieuwe realiteit.”

Andere grote festivals in Europa in dezelfde periode werden wel al geannuleerd of verplaatst. Zo werd het Britse Glastonbury (24-28 juni) afgelast en het Spaanse Primavera Sound (3-7 juni) opgeschoven naar augustus. In Nederland is Paaspop, dat van 10 tot en met 12 april plaats zou hebben, het eerste grote festival dat is afgeblazen vanwege de coronacrisis.