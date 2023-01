Mel Brooks werkt na 40 jaar aan vervolg op History of the World 1

Het wordt een vierdelige serie die dit voorjaar op streamingdienst Hulu te zien zal zijn. In de serie, die bestaat uit sketches in verschillende perioden uit de geschiedenis, zijn onder anderen Quinta Brunson, Danny De Vito, Johnny Knoxville, Seth Rogen en Taika Waititi te zien.

History of the World: Part 1 was verdeeld in vijf hoofdstukken: het Stenen Tijdperk, het Oude Testament, het Romeinse Rijk, de Spaanse Inquisitie en de Franse revolutie. Brooks was in de film te zien in vijf verschillende rollen. De komedie eindigde met een trailer van het tweede deel, waarin onder meer Hitler on Ice en Jews in Space te zien zouden zijn. Het tweede deel werd echter nooit gemaakt.

Brooks maakte in het verleden beroemde films als Blazing Saddles, Young Frankenstein en The Producers. Voor het scenario van die laatste komedie, over twee theaterproducenten die een musical over Hitler maken, kreeg hij een Oscar. Na de film volgde ook een musical, die 12 Tony Awards won en jarenlang volle zalen trok op Broadway.