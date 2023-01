Premium Het beste van De Telegraaf

Van dit taboe hangen alle verhoudingen af: Koning Charles: Harry moet niet over deze rode lijn heen!

Door Evert Santegoeds

Harry lijkt zich steeds meer te vervreemden van Charles, Camilla, William en Catherine. Ⓒ Getty Images

In de komende zeven dagen verschijnt zowel het schandaalboek van prins Harry als zijn tv-interviews met ITV en CBS. Geen wonder dat in het paleis de spanning oploopt om wat de zoon van koning Charles gaat vertellen én onthullen. Tot overmaat van ramp kondigde Meghan ook nog een verrassing aan: zij komt niet met één, maar zelfs met twee boeken!