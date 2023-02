John Huiberts: ’Leontine en ik zijn niet meer samen’

„Laat ik het zo zeggen: we hebben in goed overleg besloten om niet meer samen te zijn. Het is een keuze van ons beiden en er is niks voorgevallen”, laat Huiberts, die Leontine vorig jaar via gemeenschappelijke vrienden leerde kennen, aan het entertainmentprogramma weten.

De twee zijn nog wel bevriend, zegt Huiberts. „We zijn nog steeds on speaking terms en wensen elkaar het beste.”

Roddels

De multimiljonair ontkracht het verhaal van roddelkoningin Yvonne Coldeweijer dat hij met meerdere vrouwen relaties heeft. „De verhalen over mij kloppen niet. Dat kun je ook bij Leontine checken. We hebben elkaar heel kort leren kennen en ik heb besloten naar links te gaan en zij naar rechts.”

Het gerucht dat Huiberts terug bij zijn ex is, verwijst hij ook naar het rijk der fabelen. „Ex? Ik weet niet aan welke ex Coldeweijer refereert. Er zijn nogal veel exen de revue gepasseerd. Ik ben vrijgezel en dat blijf ik voorlopig. Ik zit prima in mijn vel en focus me nu op mijn werk.”

Het management van Leontine Ruiters was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.