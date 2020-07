Nicolette van Dam vond Zoop-karakter ’verschrikkelijk’

„Het imago van Bionda heeft me nog lang achtervolgd”, vertelt Nicolette in Veronica Magazine. „Toen ik de rol voor het eerst speelde, vond ik haar verschrikkelijk. Aan de andere kant maakte dat het juist uitdagend. Gelukkig hoor ik nog steeds van volwassenen die vroeger als kind de serie keken dat ze Bionda wél leuk vonden.”

Zoop was voor haar ’een groot avontuur’, dat haar leven ook heeft veranderd. Naar de populaire serie keken dagelijks zo’n 700.000 mensen. „Voor een kinderserie. Dat was uniek. Maar omdat we tijdens de opnames in het park woonden, kregen we niet zo veel mee van wat de serie losmaakte. Tot we uit die bubbel kwamen. Ik weet nog dat ik op Koninginnedag in Amsterdam liep en ineens overal handtekeningen moest uitdelen en op de foto moest. Toen realiseerde ik me pas dat ik niet meer even iets heel geks zou kunnen doen.”

Reünie

Stiekem hoopt Nicolette dat ze ooit nog eens met haar Zoop-collega’s kan samenwerken. „Al weet ik niet of ik ooit nog in een dagelijkse serie zou willen spelen. Het is heel leuk, maar het moet wel precies passen. Ik heb nu een gezin en eigen bedrijven. Dus dan moet het wel een geweldige rol zijn.”

Zoop liep van 2004 tot en met 2006 en vertelde over de avonturen van een groep dierenverzorgers in Ouwehands Dierenpark. De cast bestond behalve Nicolette uit onder anderen Patrick Martens, Jon Karthaus, Ewout Genemans en Viviënne van den Assem.