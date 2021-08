Letitia Wright naar het ziekenhuis na stunt voor Black Panther 2

„Ze wordt momenteel verzorgd in een ziekenhuis in de buurt en zal naar verwachting binnenkort ontslagen worden”, luidt de verklaring. De opnames voor de tweede Black Panther-film vonden plaats in Boston. Naar verluidt heeft de blessure van Wright geen invloed op het draaischema van de film, die in juli 2022 in première moet gaan.

In de eerste Black Panther-film speelt Wright de rol van Shuri, het jongere zusje van koning T’Challa, ook wel bekend als de superheld Black Panther. De titelrol werd vertolkt door Chadwick Boseman, die vorig jaar op 43-jarige leeftijd overleed aan kanker. Marvel wilde voor het vervolg geen vervanger voor de acteur inhuren.