Adele kondigt eerste concerten aan sinds terugkeer

De artieste maakte op 13 oktober bekend dat haar nieuwe album, dat 30 heet, op 19 november verschijnt. Twee dagen later bracht Adele de single Easy On Me uit, haar eerste nummer in vijf jaar tijd.

Easy On Me werd de dag dat het uitkwam 19,7 miljoen keer beluisterd op Spotify, waarmee de hit volgens de streamingdienst verschillende dagrecords verbrak.