Jennifer Lawrence onthult geslacht en naam van baby

De naam Cy is geïnspireerd op een van de favoriete artiesten van Cooke Maroney, de man van Lawrence. Het gaat hier om de Amerikaanse schilder Cy Twombly. In het interview vertelt Lawrence dat ze het gevoel had alsof haar hele leven „opnieuw begon” na de geboorte van haar zoontje. „Ik staarde naar hem en ik was meteen verliefd.”

Lawrence beviel in februari van dit jaar van haar eerste kind, meldde TMZ destijds. Eerder had de actrice, bekend uit de Hunger Games-trilogie, al te kennen gegeven weinig details over haar kind te willen delen. In het interview deelt Lawrence eveneens dat ze twee keer een miskraam heeft gehad.