Zara Larsson: ’Songwriting is als speeddaten’

Gedurende haar relatief korte carrière werkte Zara Larsson al samen met tal van andere artiesten. De artiest erkent daarmee veel geluk te hebben, maar geeft ook aan dat dat behoorlijk hectisch kan zijn. „Het feit dat ik nu met hen in de studio zit en ook op de lange termijn met hen zal samenwerken, waardeer ik echt enorm”, vertelt de 24-jarige zangeres aan NME over haar samenwerking met songwriter Rick Nowels en producer Danja. „Ik heb heb echt heel veel geluk gehad om met zulke goede schrijvers in de studio te mogen zitten, maar het voelt op een bepaalde manier ook al speeddaten.”

Vooral over Rick Nowels, in 2020 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, is Larsson te spreken. „Het voelt alsof hij en ik er zijn. Alsof we het nummer schrijven door elkaar in de ogen te kijken. Dat is geweldig. Dat maakt het naar mijn gevoel heel authentiek.”

Haar nieuwe album wordt dan ook compleet anders dan haar laatste album, Poster Girl. „De drums zijn harder, de stempartijen zijn muzikaler en meer aanwezig. Ik heb het naar een hoger niveau getild. Iets wat ik bij elk volgens album wil doen, iedere keer een stapje verder. Maar dit album is echt absoluut fantastisch.”