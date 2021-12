Premium Het beste van De Telegraaf

Dít maakt een film tot een echte kerstfilm

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Ondanks alle mooie vrouwen die hem omringen, besluit ouwe rocker Billy Mack (Bill Nighy) in ’Love Actually’ kerstavond met zijn trouwe manager door te brengen. Ook dat is liefde. Ⓒ PR

Even voor het perspectief: kerstfilms zijn inmiddels big business. Met de komst van steeds meer kanalen en streamingdiensten, is ook het aantal kerst-gerelateerde film geëxplodeerd. Dit jaar registreerde de Internet Movie Datebase (IMDb) ruim tweehonderd films met Christmas in de titel. Dat is twee keer zoveel als in 2016 en vier keer zoveel als tien jaar geleden.