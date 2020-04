Jan Smit over burn-out: ’Het gaat goed met mij’

Smit vertelt dat het goed met hem gaat. ,,Ik ben aan het opknappen, het mooie weer werkt daaraan mee.” De zanger doet het rustig aan. „Ik heb genoeg tijd genomen om terug te komen. Door het coronavirus is dat alleen maar langer geworden, dus heb ik nog meer tijd om te herstellen. Ik ben niet ontevreden.”

Waar hij zijn dagen mee vult? „Heel veel fietsen, wandelen en in de achtergrond ook met de club. Dat is mijn grootste passie, dat houdt me wel op de been.” De zanger doelt op voetbalclub FC Volendam, waar hij bestuurslid van is.

Smit schrapte in november en december alle afspraken uit zijn agenda wegens een keelaandoening en omdat hij te veel hooi op zijn vork had genomen. Privé wist eerder al te onthullen dat de zanger niet kampte met acute laryngitis, zoals hij in december bekend maakte via Instagram, maar een burn-out.