Keeping up with the Sussexes Gaan Harry en Meghan de Kardashians achterna?

Hoewel Harry en Meghan huis en haard hebben achtergelaten om van meer rust en privacy te kunnen genieten, zou het koppel nu juist werken aan een docuserie in de stijl van Keeping up with the Kardashians. Hun huis in Montecito (Californië) zou vol hangen met camera’s om zo een kijkje in hun dagelijkse leven te kunnen geven voor een nieuwe Netflix show.