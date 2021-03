'Crisisoverleg binnen paleis na interview Harry en Meghan'

Via telefoon en videoverbindingen zou onder meer koningin Elizabeth met haar zoon prins Charles en kleinzoon prins William hebben gepraat. Geen enkel medium kreeg echter een officiële reactie vanuit het paleis. Royaltyverslaggever Richard Palmer van de Daily Express twitterde eerder maandag dat iedereen die geautoriseerd is om met de media te praten zijn of haar telefoon heeft uitgezet.

Meghan zei tijdens het interview onder meer dat er tijdens haar zwangerschap in het paleis ’zorgen om en gesprekken over’ de huidskleur van de baby waren. Ook sprak ze over suïcidale gedachten, beweerde ze dat haar schoonzus Catherine haar aan het huilen had gemaakt en vertelde ze over het 'verraad' van haar vader Thomas.

Thomas Markle raakte na de bruiloft tussen Harry en Meghan vervreemd met het koppel vanwege zijn contact met de Britse pers. Volgens presentator Piers Morgan doet hij dinsdag zijn verhaal in Good Morning Britain.