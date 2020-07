Jessica Simpson vergeeft vrouw die haar misbruikte

Simpson schreef vroeger misbruikt te zijn door een meisje dat ze als familie beschouwde. Ongeveer acht jaar na dato had Jessica de moed bij elkaar geraapt om de vrouw aan te spreken. „Ik ben naar haar toe gegaan en zei: ’Ik weet dat jij weet wat er destijds is gebeurd en ik weet ook dat jij op jouw beurt ook misbruikt werd.’ Zij werd namelijk lastig gevallen door een oudere jongen, die altijd bij ons thuis rondhing. Hij heeft mij nooit wat aangedaan, maar haar wel. En dat gedrag uitte zij vervolgens weer richting mij. Ergens had ik medelijden met haar en daardoor onderging ik het misbruik.”

„Ik zei haar dat ik begreep dat ze veel had om mee te ’dealen’ en dat ze vooral professionele hulp moest gaan zoeken om te kijken of ze in staat was deze persoon te vergeven voor wat hij haar had aangedaan”, aldus Jessica, die haar misbruikster zelf wel vergeven heeft. „Ik meldde haar dat ik weinig behoefte had om haar ooit nog te zien, maar dat ik haar vergaf.”

De nare herinneringen aan het misbruik kwamen bij Jessica pas weer boven na haar scheiding van Nick Lachey. „Ik heb het jarenlang weggestopt, maar na mijn scheiding leefde ik een tijd celibatair en ging ik op zoek naar mezelf. Toen die nare ervaringen weer bovenkwamen, wist ik dat niet verder kon zonder dit aan te pakken. Uiteindelijk heb ik deze vrouw mijn boek opgestuurd in de hoop dat ze er wat aan heeft en kan helen.”