The Fresh Prince of Bel-Air-actrice Galyn Görg (55) overleden

De ziekte bleek over haar hele lichaam te zijn uitgezaaid. Volgens de doktoren had de actrice nog dagen, misschien enkele weken te leven. „Ze vocht in alle stilte tegen de ziekte, terwijl ze werd behandeld in Hawaï”, aldus haar management in een verklaring.

Görg had rollen in verschillende films en series. Zo was ze onder andere te zien in Star Trek: Voyager, Lost en How to Get Away with Murder. De actrice nam recent ook nog de film Teller’s Camp op, die in 2021 zou moeten verschijnen.