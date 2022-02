Queen Must Go On wint SBS6-progamma en mag in Ziggo Dome spelen

In totaal streden er elf bands om het begeerde optreden, waarvan er zaterdag nog zes over waren. Vier van hen zijn op 7 mei te zien in de Amsterdamse concertzaal. Queen Must Go On deelt het podium met The Billy Joel Experience, dat tweede werd en co-headliner mag zijn. Ook Brucified, de tribute-band voor Bruce Springsteen en de Bob Marley tributeband Rootsriders, die respectievelijke derde en vierde werden, mogen op 7 mei optreden in Ziggo Dome.

The Tribute - Battle of the Bands zocht in zes afleveringen naar de groepen die het beste eerbetoon aan bekende hitartiesten leveren. Zij werden daarbij beoordeeld door een vakjury die bestond uit DI-RECT-gitarist Spike van Zoest, zangeres Angela Groothuizen en Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk.