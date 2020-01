Omertà doorbroken

Tommaso Buscetta was een van de eersten en Il traditore toont wat hem ertoe bracht de omertà (zwijgplicht) te doorbreken.

Il traditore van de Italiaanse filmveteraan Marco Bellocchio (I pugni in tasca, Vincere) begint als een kleurrijk portret van de maffiawereld, maar volgt daarna Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino). Eerst naar Brazilië waar hij onderduikt. En dan – na zijn arrestatie en gruwelijke martelingen – terug naar Italië, het land waaraan hij is uitgeleverd.

Buscetta doet zijn verhaal aan rechter Falcone (Fausto Russo Alesi) deels uit wraak voor de moord op zijn twee volwassen zonen. Zijn getuigenis is de belangrijkste is het maxiproces dat de Italiaanse justitie vanaf 1986 voert tegen meer dan driehonderd maffiosi en hun ‘capo dei capi’ Toto Riina, in de film gespeeld door Nicola Calì.

Dat vaak chaotische proces en de gewelddadige repercussies ervan – die ook Falcone uitendelijk het leven kostten – komen in de 2,5 uur dat Il traditorebeslaat uitgebreid aan bod. Met zijn opsomming van gebeurtenissen lijkt Bellocchio vooral ook aan geschiedschrijving te willen doen. Daarmee verliest zijn film dramatisch stoom en schept hij een afstand die ook het spel van Pierfrancesco Favino niet volledig weet te overbruggen.