Familie, vrienden en collega's nemen afscheid van Paul van Vliet

Onder anderen André van Duin en zijn partner Fernando, Theo Maassen, Gerard Cox, Paul Witteman, Claudia de Breij, Richard Groenendijk, Ivo Niehe, Remco Veldhuis en Richard Kemper zijn aanwezig. Van Vliet wordt later in besloten familiekring begraven.

Gedurende zijn carrière creëerde Vliet een aantal komische types waarvan de bekendste Bram van de Commune, Majoor Kees, Baron Taets van Avezaethe, Haagse Benny en Charles van Tetterloo jr. waren. Verschillende van hun uitdrukkingen kregen in 2019 een plek in de Dikke Van Dale, zoals ’Vragen? Geen vragen!’ en ’Leuke dingen voor de mensen’.

Van Vliet stond vorig jaar nog eenmalig op de planken tijdens een benefietvoorstelling voor Oekraïne in Theater Diligentia in Den Haag. In 2018 maakte hij bekend geen grote voorstellingen meer te gaan spelen. Hij sloot zijn carrière af met een matineevoorstelling die hij zes jaar lang in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag speelde.