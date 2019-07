Nabestaanden Cameron Boyce richten stichting op

De organisatie wil jonge mensen een creatieve en artistieke omgeving bieden om ze te behoeden voor geweld en negativiteit. De stichting probeert zo bij te dragen aan een positieve wereld, vermeldt de website.

Camerons vader Victor Boyce zegt op Twitter over de foundation: „Laten we er niet over praten, we gaan het laten zien. Laten we iets goeds doen, zoals Cameron het zou doen. Laten we zijn nalatenschap levend houden.” Op een vraag van een volger waar het geld naartoe gaat, antwoordt Victor dat de stichting liefdadigheidsinstellingen gaat steunen waar zijn zoon achter stond.

Cameron overleed op 6 juli in zijn slaap aan een toeval die werd veroorzaakt door een medische aandoening waarvoor Cameron behandeld werd. Mogelijk is dat epilepsie, maar in een eerste autopsie op het lichaam van Cameron Boyce is geen officiële doodsoorzaak vastgesteld.

Cameron werd al jong bekend door rollen in de film Grown Ups en Disneyserie Jessie. Hij speelde Carlos in de Descendants-films, waarvan het derde deel volgende maand uitkomt.

