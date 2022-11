Premium Het beste van De Telegraaf

’Queen Elizabeth gunde prins Philip zijn vele vriendinnen’

Ⓒ Getty Images

Nu het vijfde seizoen van The Crown van start is gegaan, kunnen fans eindelijk zelf zien waarom de show al weken onderwerp van gesprek is. De afleveringen barsten van intriges en drama en geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Ook de vermeende buitenechtelijke relatie van prins Philip en zijn goede vriendin Penny Knatchbull komt breed aan bod. Niets is echter zo zwart-wit als het lijkt. „Koningin Elizabeth wist hoe zwaar hij het had en kneep een oogje toe.”