Rijksmuseum moet zoutvaten Lutma teruggeven

Uit onderzoek van de Restitutiecommissie is gebleken dat haar nalatenschap onder druk van de nazi’s in nazi-Duitsland is verkocht, terwijl zij in haar testament nadrukkelijk had beschreven dat niet te willen. Tegen haar laatste wil in zijn de kunstwerken al meteen in 1937 geveild bij het ’geariseerde’ veilinghuis Paul Graupe in Berlijn.

In totaal krijgen de erfgenamen van Emma Budge zes bijzondere kunstvoorwerpen terug. Behalve de twee zoutvaten uit het Rijksmuseum, heeft de Restitutiecommissie aan Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media, de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Den Haag ook geadviseerd om twee andere zoutvaten van de hand van Lutma, een vergulde bekerschroef van Andries Grill en een laatmiddeleeuwse kiezelaardewerken schaal, gemaakt in Sultanabad, te restitueren.

De kiezelaardewerken schaal uit het Kunstmuseum gaat ook terug naar de erfgenamen.

De andere zoutvaten bevinden zich momenteel in de collectie van het Amsterdam Museum. De bekerschroef uit 1642 van Grill maakt, net als de schaal, nu nog deel uit van de verzameling van het Kunstmuseum Den Haag. Beide voorwerpen zijn destijds in 1937 rechtstreeks bij veilinghuis Paul Graupe aangekocht door het toenmalige Gemeentemuseum Den Haag.

Veilinghuis

De vier zoutvaten van Lutma werden niet rechtstreeks door de Nederlandse musea verworven. Zij werden aangekocht door een onbekend persoon met de naam Graetzer. Via een aantal omzwervingen doken ze in maart 1960 op bij het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller, waar ze alle vier werden aangekocht door de Gemeente Amsterdam. Twee stuks werden in beheer gegeven aan het Amsterdam Museum. De andere twee werden verkocht aan de staat, voor de Rijksmuseumcollectie.

Staatssecretaris Uslu heeft het bindend advies van de Restitutiecommissie overgenomen. En ook de beide gemeenten, Amsterdam en Den Haag hebben inmiddels met het advies ingestemd. Dit betekent dat de erfgenamen van Emma Budge binnenkort de voorwerpen in ontvangst mogen nemen. Wanneer dat gebeurd, is nog niet bekend, zo laat de woordvoerder van het Rijksmuseum weten. „De zoutvaten staan nu nog op zaal.”