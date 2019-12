Drie vrouwen vervangen Toine van Peperstraten op Radio 2

Dat heeft WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes woensdag laten weten. Van Peperstraten gaat per 1 januari naar NPO Radio 1, waar hij een middagprogramma krijgt. Het drietal gaat de nachtpresentatie op de radio combineren met de uitzendingen van Goedemorgen Nederland.

„Ik vind het ontzettend leuk en belangrijk dat Radio 2 kansen biedt aan jonge, vrouwelijke media-talenten”, stelt Huisjes met klem. „Er zouden meer vrouwen op de radio te horen moeten zijn. Bij deze is de zender in één keer drie grote, jonge, talentvolle vrouwen rijker.”

In ’t Wordt nu laat wordt aan de hand van de favoriete muziek van een gast een gesprek over zijn of haar leven gevoerd. WNL maakt het programma sinds januari 2016. Van Peperstraten nam vanaf februari 2019 de helft van de presentatie voor zijn rekening.