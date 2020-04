Davina Michelle wil 17 Miljoen Mensen niet uitmelken: geen langere versie

„Ik denk dat het mooi is zo. Ik hoop dat het een hele korte coronaperiode wordt en ik denk dat het liedje dat heel mooi weerspiegelt. Toen het uitkwam, dacht ik: dit is het gewoon”, vertelt Davina Michelle.

Het liedje was de afsluiter van het eerste concert dat de zangeres gaf in een leeg Ahoy. Ook de andere 17 Miljoen Mensen-concerten werden afgesloten met het nummer.

De zangeres sloot eerder niet uit dat er meerdere versies uit zouden komen of misschien alle versies bij elkaar zou plakken voor een langer nummer. „Dan wordt het misschien een beetje uitgemolken en een beetje gezeik”, vindt ze nu. „Ik vind het juist wel sterk dat het kort en krachtig is. Voor zover ik weet is alles benoemd en is de boodschap overgekomen.”