Het laatste kunstje van Will Butler met zijn broer Win De extreme versie van Arcade Fire

Door Bart Wijlaars

Arcade Fire telt na het vertrek van Will Butler nog maar vijf leden. Ⓒ Michel Marcelle

Er zijn wereldwijd maar weinig lijstjes met de beste platen van deze eeuw waarin Arcade Fire met Funeral ontbreekt in de bovenste regionen. Het debuutalbum van de Canadese indierockers uit 2004 kent zelfs in hun eigen ijzersterke oeuvre zijn gelijke niet. Tot nu dan. Want uitgerekend WE, het laatste album waar frontman Win Butlers broertje Will aan meewerkte, is weer achttienkaraats.