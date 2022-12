’Schuld of onschuld’: Online voor rechter spelen

door Esther Kleuver

En een van de succesvolste initiatieven was misschien wel de theatrale online rechtszaken van Korthals Stuurman Theaterbureau, getiteld Schuld of Onschuld. Hierin krijgt het publiek, dat als het ware als de jury fungeert, gedurende een aantal ’zittings’dagen brokjes informatie toegediend middels pleidooien van de Officier van Justitie (Louise Korthals), de advocaat van de verdachte (Jan Kooijman) en getuigenverklaringen. Maar deelnemers krijgen ook inzage in aanvullende dossiers, met bewijsmateriaal en foto’s. Uiteindelijk is het oordeel aan de kijker.

De theaters zijn weer open, maar na De kerstmoord (december 2020), De droommoord (maart 2021) en Een midwinternachtmoord (december 2021) is er nu De strafmoord.

Niemand minder dan Lex Passchier, bekend van succesvolle tv-series als Oogappels en Moordvrouw, schreef dit keer het script en het is hem niet alleen gelukt om er een haast klassieke whodunit met een aantal verrassende wendingen van te maken, hij heeft er ook nog eens een actueel #metoo-sausje overheen gegoten.

De rechtszaak draait om de moord op Siegert van der Zijl (Waldemar Torenstra), die in zijn Amsterdamse woning wordt aangetroffen met een ingeslagen schedel. Wim de Ruiter (Mark Rietman) staat terecht voor deze moord. Zijn dochter Daniëlle werd drie jaar eerder door Van der Zijl verkracht, maar nadat zij alle moed bijeen had geraapt om aangifte tegen hem te doen, kwam er uiteindelijk geen zaak wegens gebrek aan bewijs. De grote vraag is of De Ruiter vervolgens voor eigen rechter heeft gespeeld?

De rechtszaak duurt in totaal vijf dagen en gaat vandaag van start. Uiteraard kun je ook de komende dagen nog instappen, maar de stemming vindt tijdens de jaarwisseling plaats en op 2 januari 2023 wordt het vonnis bekend gemaakt.

De strafmoord wordt dooreen ware sterrencast gespeeld, met een heerlijke Jules Croiset als verteller/voorzitter. Het is mooi om te zien hoe het gros van de acteurs in de beperkt beschikbare ruimte toch de nodige nuances en intensiteit in hun spel weten te leggen. Daarnaast is het gepuzzel met motieven en details in de getuigenverklaringen een heerlijke bezigheid.

Louise Korthals en Jan Kooijman zijn bovendien uitgegroeid tot vaste waarden in deze fictieve rechtbank, die met hun gekibbel en haat-liefdeverhouding bijna hun eigen tv-serie verdienen.

Meer info over De strafmoord (12+): schuldofonschuld.nl