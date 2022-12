Premium Het beste van De Telegraaf

Sterrencast Schuld of onschuld: Online voor rechter spelen in ’De strafmoord’

De coronapandemie is iets waar we maar al te graag definitief een punt achter willen zetten. Het heeft ons weinig goeds gebracht. Nou ja, op een ding na. Want toen de theaters op slot gingen, werd er door de culturele sector naarstig gezocht naar creatieve oplossingen om het publiek toch nog iets te kunnen bieden.