Komische chaos met Adam Driver en Greta Gerwig in ’White noise’

Wat: komedie

Regie: Noah Baumbach

Met: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle

Don DeLillo’s gelijknamige postmoderne roman uit 1985 - lang onverfilmbaar geacht - diende als bronmateriaal. Adam Driver speelt net als in Marriage story de hoofdrol, maar vindt nu Baumbachs huidige partner Greta Gerwig tegenover zich. Driver geeft gestalte aan Jack Gladney, een gevierde professor in ’Hitler Studies’, Babette (Gerwig) is zijn zoveelste echtgenote.

Wanneer het slaperige studentenstadje waar de Gladneys wonen, wordt opgeschrikt door een milieuramp, moeten zij met hun samengestelde gezin vluchten voor een naderende gifwolk. De doodsangst van Jack en Babette, altijd al prominent aanwezig, groeit door die ervaring tot onhoudbare proporties in deze film vol zijwegen en plotwendingen. Die lijken vrijwel allemaal even (on)belangrijk en de uitstekende cast benut handig de komische potentie van veel van deze ongerijmde ontwikkelingen. Beklijven doet al die ruis echter niet.

Hoewel geworteld in de jaren 80, weerklinkt in het door-en-door ironische White noise duidelijk ook de chaotische wereld van nu door, waarin rampen zich lijken op te stapelen en doodgewone mensen zichzelf overeind houden door afleiding te zoeken. In spanning en sensatie, door zich te verliezen in schreeuwende massa’s of door lekker te gaan winkelen. De op kleur gesorteerde supermarkt in Baumbachs film voelt dan ook vooral als een toevluchtsoord om consumerend tot jezelf te komen.

✭✭✭ (3 uit 5)