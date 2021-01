’Deelnemers Songfestival niet verplicht tot vaccinatie’

„Vaccinatie al dan niet verplichten is écht een politieke keuze, niet aan ons”, stelt Bakker. „Wel hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen die prik gaan halen.” Bakker denkt wel dat het stevig inzetten op (snel)testen een realistisch scenario is. Dit is ook gedaan bij andere grote evenementen die de afgelopen tijd doorgingen, ondanks de coronacrisis.

Het Eurovisiesongfestival liet eerder weten begin februari op basis van de informatie die dan voorhanden is een besluit over de vorm van het evenement te gaan nemen. „Zoals bekend zijn we bij het Eurovisiesongfestival met vier verschillende scenario’s voorbereid op elke mogelijke situatie waar Nederland zich in mei 2021 in bevindt. Het Eurovisiesongfestival gaat hoe dan ook door, een definitieve beslissing voor een scenario verwachten we begin februari te nemen. Die nemen we onder andere op basis van de situatie dan, maar ook op basis van het perspectief richting mei.”

Het Eurovisiesongfestival werd vorig jaar mei na lang wikken en wegen gecanceld vanwege de coronapandemie. Het liedjesfestijn zou in mei plaats moeten vinden in Rotterdam.