GEORGE MICHAEL is TERUG!

George Michael Ⓒ ANP

Bijna drie jaar na het zo treurige overlijden van GEORGE MICHAEL is er nu nieuw werk van de zanger uitgebracht. This Is How is ook meteen de soundtrack van de film Last Christmas, vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Het is een romantische komedie zoals ze gemaakt werden in de beste dagen, als we althans de recensies moeten geloven, en natuurlijk voert de muziek van de Britse superster de boventoon.