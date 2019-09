Erland Galjaard: Olcay naar Shownieuws

Shownieuws wordt versterkt met de komst van Olcay Gulsen. Ook aan Hart van Nederland wordt gesleuteld. Erland Galjaard laat in gesprek met BuzzE weten dat ze dagelijks naar de inhoud kijken en er constant aan sleutelen. „Hart van Nederland wordt ook online versterkt. Eigenlijk wil het publiek de hele dag beelden zien, via de app, de website en de socials. Dat geldt ook voor weerberichten. Hoe vaak is het wel niet code geel of oranje in Nederland, waar automobilisten en treinreizigers rekening mee moeten houden? Ik denk dat we met een constante nieuwsstroom in een behoefte kunnen voorzien en een grotere groep mensen aanspreken. Het blijkt namelijk dat er ook veel mensen zijn die we nu niet bereiken.”

De voormalig RTL-programmadirecteur verwacht dat de zender vanaf september groei kan laten zien met doordeweeks de vernieuwde programmering en in het weekend de amusementsprogramma’s van Linda de Mol, zoals als Ik Hou van Holland en Postcode Loterij Miljoenenjacht en daarbij ook de nieuwe dansshow Flirty Dancing van Wendy van Dijk. „We moeten de komende maanden echt vooruit. Als we de weekend-kijkcijfers van vorig jaar, toen we op zaterdagavond films uitzonden, kunnen verdubbelen, dan is dat winst. Natuurlijk kunnen we niet het hele jaar door groot amusement brengen en daarmee concurreren met sterke titels van RTL en NPO. Maar we zijn er niet bang voor en we blijven het proberen.”

Heropbouwen

Hij ziet nu al effect. „We merken nu al dat het publiek weer rekening met ons houdt. Ik heb niet het idee dat mensen zich de afgelopen jaren bezighielden met de programmering van SBS6. Laat dat winst zijn en nu moeten we het waarmaken.”

„Van SBS6, Net5 en Veronica moet SBS6 de grootste stap maken.” Voor SBS6 begon het nieuwe tv-seizoen afgelopen week al met de introductie van Lingo en Man bijt hond. Galjaard: „We zijn er klaar voor om nieuwe dingen te proberen en dat is wat we de komende jaren ook blijven doen. We willen met veel plezier een zender heropbouwen en vooral heel veel mooie programma’s maken. Daar zijn we eigenlijk net mee begonnen.”

Lingo en Man bijt hond gingen afgelopen week van start met bovengemiddelde kijkcijfers van een half miljoen en meer. Galjaard: „De eerste cijfers zijn natuurlijk een enorme opsteker en voor ons reden om die even te vieren, maar we weten ook allemaal dat De Wereld Draait Door volgende week weer begint, waardoor ook het Achtuurjournaal meer kijkers gaat trekken, en dat RTL nog gaat starten. Maar de eerste tekenen van de vooravond zijn positief.”

Een sterke vooravond is van strategisch belang voor tv-zenders, die daarmee kijkers willen vasthouden voor de programma’s op primetime. Daarom is SBS6 nu al bezig met het ontwikkelen van alternatieven voor Lingo en Man bijt hond. „We gaan nog meer proberen op de vooravond, want je weet nooit of deze programma’s blijven scoren. Lingo, dat zich internationaal bewezen heeft, is nu een bouwsteen in de programmering. En als het blijft werken is het mooi. Maar nieuwe dingen staan klaar, voor als het niet zou lukken. We zijn continu in beweging.”

Olietankers

Een tv-zender laten groeien is een langdurig proces, zegt de voormalig programmadirecteur van RTL. Hij tempert dan ook al te hoge verwachtingen. „Wat dat betreft zijn tv-zenders net olietankers, het duurt even voordat je beweging ziet als je het roer omgooit.”

SBS6 is momenteel de derde zender van Nederland, na NPO 1 en RTL 4. Galjaard: „Maar het is geen wedstrijd. We hoeven geen zender voorbij te streven. We kijken echt of onze programma’s iets toevoegen aan wat anderen doen.” SBS6 had dit jaar een gemiddeld marktaandeel van 7,7 procent. „Dat moet dit najaar gewoon omhoog kunnen, stapje voor stapje.”