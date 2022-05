Zaak tussen Johnny Depp en Amber Heard wordt niet geseponeerd

De zaak die Johnny Depp tegen Amber Heard heeft aangespannen wordt niet geseponeerd. Dat besloot rechter Penney Azcarate, nadat de advocaten van Heard haar hiertoe opriepen. De rechtszaak tussen het voormalige stel gaat om een artikel van Heard in The Washington Post uit 2018. Daarin schreef ze dat ze een overlever is van huiselijk geweld. Zonder zijn naam te noemen duidde ze daarmee op Depp.