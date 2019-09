Ryan Murphy maakt A Chorus Line voor Netflix

Murphy, die eerder verantwoordelijk was voor series als Glee, American Horror Story en American Crime Story, tekende in 2018 bij Netflix. De streamingservice haalde hem binnen voor 300 miljoen dollar. Daar gaat hij vijf jaar voor aan de slag.

In een interview met Time maakt Murphy dinsdag meer bekend over zijn plannen bij de streamingservice. Hij kondigde aan Patti LuPone te hebben gestrikt voor serie Hollywood, een project dat hij beschrijft als ’een liefdesbrief aan de gouden tijd in Tinseltown’. Eerder werd al bekend dat Holland Taylor, vooral bekend uit Two And A Half Men, ook in de serie te zien zal zijn.

Met Jessica Lange heeft Murphy plannen voor een film of serie rond Marlene Dietrich, maar hij geeft in het interview aan dat hij voorlopig geen tijd heeft daaraan te beginnen.

Het eerste project van de televisiemaker op Netflix is The Politician, met Gwyneth Paltrow en Ben Platt in de hoofdrollen. Die serie is vanaf eind september te zien op de streamingservice