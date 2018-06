Ellie Lust verruilt Amsterdam voor Rotterdam

Volgens de stadszender genereert ze met haar televisieoptredens momenteel dusdanig veel aandacht dat de politieleiding ervoor kiest haar in de luwte te houden.

Ellie Lust is momenteel wekelijks te zien in het AVROTROS-programma Ellie op patrouille. In dit programma laat ze zien wat het politiewerk in Colombia, Kenia, Israël, Dubai, Albanië en San Francisco inhoudt. In 2016 kreeg ze landelijke bekendheid door haar deelname aan het programma Wie is de Mol?.