Is de vete tussen Jesy Nelson en Little Mix bevestigd?

Jesy Nelson (31) Ⓒ Getty Images

Na jaren van succes, liet zangeres Jesy Nelson (31) drie jaar geleden weten dat ze meidengroep Little Mix zou verlaten. De druk van de showbizzwereld was zo hoog voor haar, dat zij er mentaal onder leed. In de wandelgangen werd gefluisterd over een mogelijke vete tussen Jesy en de andere drie bandleden. Daar doet de zangeres nu eindelijk een boekje over open...