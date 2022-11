Rob de Nijs blij met Omroep MAX: ’Mooi verjaardagscadeau’

In Ziggo Dome zong Rob de Nijs voor een aangedane menigte van 15.000 fans nog een keer al zijn hits, aangespoord door collega’s als Paskal Jakobsen, Danny Vera, Waylon en Claudia de Breij, die eveneens zijn nummers zongen. Omroep MAX-baas Jan Slagter besloot zo veel camera’s te sturen dat de historische avond vanuit alle hoeken werd vastgelegd – met het plan deze registratie ergens rond Robs tachtigste verjaardag, tweede kerstdag, uit te zenden.

Maar daarmee ging in de planning wat mis. Tot Jans grote ergernis kwam de almachtige zendermanager voor het ontroerende concert met een tijdslot in de míddag: op nieuwjaarsdag om 17.00 uur op NPO 2. Een doodzonde en tegelijk... dood zónde! Want zo gaat de publieke omroep toch niet om met grote sterren, ’s middags weggedrukt tussen de koude oliebollen?

Bekijk ook: Rob de Nijs duikt op onder de Curaçaose zon

Verjaardagscadeau

Slagter riep de hulp in van Frans Klein, de hoogste baas in Hilversum, om een betere plek in het uitzendschema te vinden. En dat is gelukt. Nederland kan nu genieten van nog een keer Rob de Nijs op donderdag 15 december, om 20.30 uur. En wie er dan nog geen genoeg van kan krijgen: het concert, dat anderhalf uur duurt, wordt herhaald op tweede kerstdag in de ochtend en op 1 januari, als het nieuwe jaar net twintig minuten oud is.

Rob zelf is opgetogen over het nieuws. „Dat is een mooi verjaardagscadeau, ja. Natuurlijk wilde ik niet klagen over de uitzendplannen, maar dit is wel een veel beter tijdstip. Eén kijker hebben ze alvast!”, aldus de zanger.