Spaanse justitie start strafproces tegen Shakira

Volgens justitie is er sprake van gesjoemel met verblijfplaatsen en ondernemingen om op grote schaal inkomstenbelasting te ontduiken. De zangeres, die officieel Shakira Isabel Mebarak Ripoll heet, bestrijdt de beschuldigingen en heeft in de slepende zaak eerder een schikking afgewezen.

Een rechter in Esplugues de Llobregat bij Barcelona heeft bekendgemaakt dat het strafproces daar begint, maar gaf geen datum van een zitting. De 45-jarige Shakira zegt dat ze niets verkeerd heeft gedaan, omdat ze volgens haar lezing destijds niet in Spanje woonde en er dus geen inkomstenbelasting verschuldigd was. Maar volgens Spaanse media heeft ze inmiddels wél het geld betaald dat de dienst eist, 14,5 miljoen euro aan achterstallig belastinggeld en 3 miljoen euro rente. Daardoor zal een eventuele straf, indien Shakira schuldig wordt bevonden, waarschijnlijk veel lager uitvallen dan de aanklagers eisen.

Volgens de aanklagers heeft de zangeres met een netwerk van zeker veertien ondernemingen inkomsten voor de Spaanse fiscus verborgen gehouden. Ze zou in de jaren 2012-2014 meer dan de helft van elk jaar in Spanje hebben verbleven. Shakira's advocaten zeggen dat ze op de Bahama's woonde en pas in 2015 naar Spanje verhuisde. Ze had van 2011 tot 2022 een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué, die uit Barcelona komt en bij FC Barcelona speelt. Volgens de aanklagers heeft Shakira ooit wel een huis gekocht op de Bahama's, maar ze zou daar in de belastingjaren 2012-2014 geen dag geweest zijn.