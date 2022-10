Alec Baldwin schikt met nabestaanden doodgeschoten Halyna Hutchins

Hoewel de inhoud van de schikking verder niet bekend is gemaakt, staat in de verklaring dat weduwnaar Matthew Hutchins de uitvoerend producent van de film Rust wordt en ook deelt in de opbrengsten. De opnames zullen dan ook weer hervat worden. Ook regisseur Joel Souza, die gewond raakte tijdens het onbedoelde schot, zal naar verwachting weer terugkeren op de set.

Namens Matthew Hutchins is in de verklaring te lezen: „Ieder van ons gelooft dat Halyna’s dood een vreselijk ongeluk was. Ik ben dankbaar dat de producers en de gemeenschap uit de entertainmentbranche samen zijn gekomen om Halyna’s laatste werk eer te betonen.”

Volgens de advocaat van Baldwin, Luke Nikas, heeft iedereen tijdens het schikken het belang van Halyna’s zoon voor ogen gehad.

Baldwin, het productiebedrijf, producers en crewleden waren door de familie aangeklaagd voor de dood van Halyna Hutchins omdat zij tal van regels die golden op de set en voor de industrie niet nageleefd zouden hebben.