Frenna krijgt award voor 1 miljard streams wereldwijd

Frenna kreeg de award uit handen van Ajax-speler Quincy Promes. Het optreden van de rapper, die eigenlijk Francis Edusei heet, is onderdeel van de Larger Than Live-concertreeks in de Ziggo Dome. Nielson trapte de serie op 9 juli af. Ook Rolf Sanchez, Typhoon, Maan en De Staat staan nog op het programma.

In de zaal zijn zo’n 2500 zitplaatsen beschikbaar. Voor de rest kunnen fans thuis meekijken via telefoon, tablet of computer en ook op televisie kan de show worden gestreamd.