Iedereen wil Roos van ’Kopen zonder kijken’

Het stel is dolblij als Martijn Krabbé aanbelt bij hun huurwoning, het lijkt wel of ze de loterij hebben gewonnen. Enige voorzichtigheid is geboden, ze zijn ’slechts’ geselecteerd voor weer een reeks Kopen zonder kijken merkt de presentator gevat op. Want zoals de doorgewinterde kijker weet: niet iedereen is uiteindelijk blij met het huis dat ze gaan kopen zonder het eerst gezien te hebben. Toch zijn de voortekenen niet ongunstig. Ze hebben best wat budget voor zo’n jong paar en in die regio is tenminste nog wel wat leuks te koop voor dat geld, blijkt. Op naar Lochem dus, grapt Martijn in de camera.

Makelaar Alex en meesterverbouwer Bob gaan aan de slag, ook geheim wapen styliste Roos zet weer haar beste gelaarsde beentje voor. Riski die al opvallend goed Nederlands spreekt gaat vast ’superblij’ zijn met het resultaat als hij zijn blinddoek afdoet, dat kan niet anders. Het lijkt ons heerlijk Roos eens te mogen lenen. In het nieuwe seizoen weet ze elk huis met minimale middelen weer om te toveren tot een hip paleisje.