Derde seizoen voor Oogappels

Oogappels volgt vier verschillende gezinnen waarin de ouders worstelen met de opvoeding van hun kinderen. De lat van de ouders ligt echter wel hoog, want het leven is volgens hen immers maakbaar en moet vooral perfect zijn. Dat gaat alleen een beetje lastig als de kinderen verre van perfect zijn en de ouders zelf ook maar wat aanmodderen.

De planning van de opnames voor het derde seizoen is afhankelijk van de coronamaatreglen. Naar verwachting is de serie in 2021 te zien. Onder meer Bracha van Doesburgh, Jeroen Spitzenberger en Mike Libanon spelen mee in de serie die wordt geregisseerd door Will Koopman.