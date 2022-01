Ook The Voice Kids en The Voice Senior voor onbepaalde tijd stopgezet

Zaterdag werd bekend dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen gaf toe dat hij in het verleden seksuele relaties met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma.

Ali B, tegen wie aangifte is gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The Voice, is tevens al jarenlang coach in de juniorversie. Hij is sinds 2016 bij het programma betrokken.

