Caitlyn Jenner in BBC-sitcom

„Ik heb zo’n lol gehad tijdens de opnames voor deze grappige komedie in Schotland”, schrijft de 70-jarige Caitlyn bij de foto. Hierop is ze te zien terwijl ze naast hoofdrolspeler Brendan O’Carroll een krant leest aan een keukentafel. Ze vertelt er niet bij wanneer de opnames waren of wanneer het wordt uitgezonden.

De voormalige Olympisch kampioen, geboren als Bruce Jenner, lijkt de laatste tijd sowieso Brits georiënteerd te zijn. Zo reikte ze vorige week in Londen nog een prijs uit voor The Great British Bake Off en was ze te zien in de Britse versie van het realityprogramma I’m A Celebrity...Get Me Out Of Here!.