Jennifer Aniston onder vuur na aanval op Paris Hilton: ’Beroemd om niets’

De 53-jarige actrice sprak onlangs met Variety over de serie Pam & Tommy en kwam tot de conclusie dat internet tegenwoordig een grote rol speelt om beroemd te worden. „Het uitlekken van de sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee in 1995,gebeurde precies in de tijd dat het internet een soort nieuwe cultuur creëerde voor mensen om beroemd te werden”, stelt ze.

Aniston gebruikt vervolgens Paris Hilton en Monica Lewinsky om haar standpunt te verduidelijken. „Mensen werden beroemd terwijl ze eigenlijk niets doen, en toch hebben ze ongelooflijke carrières. Kijk naar Paris Hilton en Monica Lewinsky.”

Een sekstape van Paris Hilton met haar toenmalige vriend Rick Salomon veroorzaakte in 2004 behoorlijk wat controverse toen deze op internet werd gelekt. Het was tegelijkertijd de start van haar carrière. Monica Lewinsky was in één klap wereldberoemd nadat zij als stagiaire betrokken raakte bij een seksschandaal met de toenmalige president Bill Clinton. Hoewel ze sindsdien onlosmakelijk verbonden is met de affaire en gezien werd als ’de bimbo’, is ze mogelijk succesvoller geworden dan wanneer dit niet was gebeurd.

Aniston kan er dan ook met haar pet niet bij dat je tegenwoordig zo ’makkelijk’ beroemd kunt worden. „Je wordt beroemd door TikTok, door YouTube, door Instagram... Het is bijna alsof het werk van acteurs verwatert.”

Hoewel de actrice deze uitspraken al vorige week deed, is het inmiddels losgebarsten op internet. Fans zijn boos dat ze zich zo uitlaat. Zeker gezien Aniston volgens hen zelf ook maar weinig heeft hoeven doen om beroemd te worden, omdat ze de dochter is van wijlen actrice Nancy Dow en Days of Our Lives-ster John Aniston. Een ander stelt dat ze makkelijk praten heeft gezien ze nog altijd ’twintig miljoen per jaar verdiend aan een show die al jaren geleden gestopt is’. Toch krijgt ze ook bijval: „Acteurs worden al een tijdje buitenspel gezet voor influencers zonder enige opleiding”, schrijft een fan. „En dat gebeurt over de hele linie.”